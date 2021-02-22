Инфотерминалы для туристов намерены установить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют установить 10 информационно-сенсорных терминалов для туристов на сумму более 81 млн тенге. Объявление появилось на сайте госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно опубликованной документации , в эту сумму входят изготовление и установка информационно-сенсорных терминалов с разработкой программного обеспечения для туристов.
Планируется изготовить 10 инфотерминалов.
Места для установки инфотерминалов , 10 локаций из списка по согласованию с заказчиком ТОО «Туристский информационный центр города Алматы»:
1. Международный Аэропорт Алматы, ул. Беимбета Майлина;
2. Зеленый Базар, универсальный рынок, Жибек Жолы проспект, 53;
3. Кок-Тобе;
4. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;
5. Парк имени Первого Президента Республики Казахстан;
6. Проспект Абая - пересечение улицы Байтурсынова;
7. Высокогорный спортивный комплекс «Медеу»;
8. Улица Панфилова - пересечение улицы Гоголя;
9. Проспект Жибек жолы - пересечение улицы Панфилова;
10. ТРЦ «Forum Almaty»;
11. ТРЦ «Dostyk Plaza»;
12. Ж/д вокзал «Алматы 2»;
13. ТРЦ «Essentai Mall»;
14. Горный курорт «Шымбулак»;
15. Центральный стадион Алматы;
16. Площадь Астана (Старая площадь);
17. ГАТОБ им. Абая;
18. Центральный государственный музей;
19. ТРЦ «Мега Park», «Mega Alma-Ata»;
20. Торговый дом «ЦУМ».
Основной функционал терминалов: поиск объектов и событий с помощью интерактивной карты, различных категорий, строки поиска; возможность построения маршрута с учетом трафика и времени суток; возможность озвучивания текста на любом языке мира; перевод всего текста на любой язык мира; информация о событиях и мероприятиях города; информация о культурных и развлекательных местах города; функция «вызов такси»; горячие клавишы с моментальным отображением на карте мест (туалеты, медицинская помощь, объекты религиозного назначения, рестораны, музеи, достопримечательности, тур-полиция и другое); синхронизация с мобильным приложением и т. д..
Срок приема заявлений с 23 февраля по 10 марта текущего года. Срок поставки с момента подписания договора до 31 июля 2021 года.