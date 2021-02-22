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    Инфотерминалы для туристов намерены установить в Алматы

    22 Февраля 2021, 10:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы планируют установить 10 информационно-сенсорных терминалов для туристов на сумму более 81 млн тенге. Объявление появилось на сайте госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно опубликованной документации , в эту сумму входят изготовление и установка информационно-сенсорных терминалов с разработкой программного обеспечения для туристов.

    Планируется изготовить 10 инфотерминалов.

    Места для установки инфотерминалов , 10 локаций из списка по согласованию с заказчиком ТОО «Туристский информационный центр города Алматы»:

    1. Международный Аэропорт Алматы, ул. Беимбета Майлина;

    2. Зеленый Базар, универсальный рынок, Жибек Жолы проспект, 53;

    3. Кок-Тобе;

    4. Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев;

    5. Парк имени Первого Президента Республики Казахстан;

    6. Проспект Абая - пересечение улицы Байтурсынова;

    7. Высокогорный спортивный комплекс «Медеу»;

    8. Улица Панфилова - пересечение улицы Гоголя;

    9. Проспект Жибек жолы - пересечение улицы Панфилова;

    10. ТРЦ «Forum Almaty»;

    11. ТРЦ «Dostyk Plaza»;

    12. Ж/д вокзал «Алматы 2»;

    13. ТРЦ «Essentai Mall»;

    14. Горный курорт «Шымбулак»;

    15. Центральный стадион Алматы;

    16. Площадь Астана (Старая площадь);

    17. ГАТОБ им. Абая;

    18. Центральный государственный музей;

    19. ТРЦ «Мега Park», «Mega Alma-Ata»;

    20. Торговый дом «ЦУМ».

    Основной функционал терминалов: поиск объектов и событий с помощью интерактивной карты, различных категорий, строки поиска; возможность построения маршрута с учетом трафика и времени суток; возможность озвучивания текста на любом языке мира; перевод всего текста на любой язык мира; информация о событиях и мероприятиях города; информация о культурных и развлекательных местах города; функция «вызов такси»; горячие клавишы с моментальным отображением на карте мест (туалеты, медицинская помощь, объекты религиозного назначения, рестораны, музеи, достопримечательности, тур-полиция и другое); синхронизация с мобильным приложением и т. д..

    Срок приема заявлений с 23 февраля по 10 марта текущего года. Срок поставки с момента подписания договора до 31 июля 2021 года.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Туризм
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