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    Инфосистему учета сырой нефти и газового конденсата запустят в этом году в Казахстане

    6 Мая 2021, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запустили в пилотном режиме информационную систему учета сырой нефти и газового конденсата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова на брифинге в СЦК отметила, что в соответствии со статьей 144 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», а также пунктом 1 плана мероприятий по реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан ведутся работы по созданию информационной системы учета сырой нефти и газового конденсата (ИСУН).

    «В настоящее время подписан совместный приказ с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности о запуске пилотного проекта ИСУН. На сегодняшний день Проект запущен в пилотном режиме», - сообщила Жанат Жахметова.

    По ее словам, утверждена генеральная схема оснащения приборами учета. В пилотном режиме сегодня подключены 4 нефтедобывающие организации, 4 нефтетранспортные организации и 3 нефтеперерабатывающих завода.

    В целом, в текущем году планируется:

    -ввести ИСУН в промышленную эксплуатацию,

    -подключить организации, осуществляющие более 60% общей добычи и переработки нефти и газового конденсата.

    Автор:

    Серик Сабеков

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