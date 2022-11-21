Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Информпортал ЕЭК по межрегиональному сотрудничеству запустят в 2023 году

    21 Ноября 2022, 22:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ЕАЭС готовят к запуску информационный портал ЕЭК по межрегиональному сотрудничеству. Об этом заявил начальник отдела стратегий экономической политики Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Андрей Пантелеев на международном макроэкономическом семинаре «Экономическая безопасность и устойчивость стран ЕАЭС: возможности государства и бизнеса», который проходил 17-18 ноября в столице Армении Ереване, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    Как отметил Андрей Пантелеев, миссией портала станет содействие развитию сотрудничества между регионами стран ЕАЭС за счет доступа широкой аудитории к актуальной информации о развитии регионов стран ЕАЭС, действующих и потенциальных бизнес-проектах, а также о льготах, преференциях и стимулах для развития бизнеса на региональном уровне.

    «В регионах стран ЕАЭС успешно функционируют множество компаний, производящих конкурентоспособные товары и услуги, созданы благоприятные условия и системы поддержки для реализации инвестиционных проектов, в том числе кооперационных. Наша цель – через портал помочь инвесторам и предпринимателям узнать об этих возможностях и о том, как их эффективно использовать с учетом интеграционных возможностей», - подчеркнул представитель ЕЭК.

    Также на портале будут публиковаться актуальные для предпринимателей и инвесторов новости регионов и ЕЭК, анонсы бизнес-ярмарок, презентаций компаний и других мероприятий, касающихся развития межрегионального сотрудничества, инвестиционного климата и поддержки бизнеса в регионах.

    Запуск портала планируется в первом полугодии 2023 года.


    Фото: eec.eaeunion.org
    Экономика ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Госслужащие в РК должны разместить на банковских счетах суммы свыше 30, 6 млн тенге
    Спрос на казахстанский уран никогда не будет падать - Росатом
    Грузооборот через «Бахты-Покиту» на границе между РК и КНР превысит 300 тыс. тонн
    Закон о снижении налоговой нагрузки на микро- и малый бизнес рассмотрят сенаторы
    Популярное
    1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
    2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
    3 За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31 % - ЦИК озвучила предварительные итоги выборов
    4 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
    5 Непобежденный «Казахский воин» получил дату боя за титул WBC
    Новости партнеров