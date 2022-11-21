Информпортал ЕЭК по межрегиональному сотрудничеству запустят в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ЕАЭС готовят к запуску информационный портал ЕЭК по межрегиональному сотрудничеству. Об этом заявил начальник отдела стратегий экономической политики Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Андрей Пантелеев на международном макроэкономическом семинаре «Экономическая безопасность и устойчивость стран ЕАЭС: возможности государства и бизнеса», который проходил 17-18 ноября в столице Армении Ереване, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Как отметил Андрей Пантелеев, миссией портала станет содействие развитию сотрудничества между регионами стран ЕАЭС за счет доступа широкой аудитории к актуальной информации о развитии регионов стран ЕАЭС, действующих и потенциальных бизнес-проектах, а также о льготах, преференциях и стимулах для развития бизнеса на региональном уровне.

«В регионах стран ЕАЭС успешно функционируют множество компаний, производящих конкурентоспособные товары и услуги, созданы благоприятные условия и системы поддержки для реализации инвестиционных проектов, в том числе кооперационных. Наша цель – через портал помочь инвесторам и предпринимателям узнать об этих возможностях и о том, как их эффективно использовать с учетом интеграционных возможностей», - подчеркнул представитель ЕЭК.

Также на портале будут публиковаться актуальные для предпринимателей и инвесторов новости регионов и ЕЭК, анонсы бизнес-ярмарок, презентаций компаний и других мероприятий, касающихся развития межрегионального сотрудничества, инвестиционного климата и поддержки бизнеса в регионах.

Запуск портала планируется в первом полугодии 2023 года.





Фото: eec.eaeunion.org