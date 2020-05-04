Информагентства СНГ презентовали видеоролик-экспозицию к 75-летию Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Совет руководителей государственных информационных агентств СНГ подготовил специальный видеоролик к 75-летию Победы в ВОВ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В видеоролик-экспозицию вошло более 90 хроникальных кадров, предоставленных государственными информационными агентствами Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

«С каждым годом время отдаляет нас от той военной поры, но великие испытания и Великая Победа не должны уходить из памяти и сердец. В наших странах высятся монументы и стоят скромные памятники героям войны, которые должны быть сохранены для нас и будущих поколений. Это – обереги от забвения прошлого, от повторения трагедий, которые уносят миллионы жизней, от попыток переписать историю и обелить пособников сил зла», - сказал председатель Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, комментируя видео.

Ролик протяженностью 7,35 минуты посредством фотографий помогает окунуться в военное прошлое и почувствовать радость Победы. Здесь подобраны самые разные фотографии, которые пронизаны болью военного времени и ощущением огромного счастья от осознания окончания войны и Победы.

Каждое из информагентств постаралось подобрать наиболее эмоциональные и красноречивые фотографии. А потому видеоролик, созданный исключительно из уникальных фотографий, запечатлевших самые ценные мгновения того времени, дает ощущение просмотра документального фильма - фильма о Великой Победе в ВОВ, подвиги героев которых не будут забыты никогда.



