Информацию об умышленном отравлении детей опровергли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области опровергли сообщение об умышленном отравлении детей в одном из детских садов города Кульсары, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Жылыойский районный отдел образования опроверг информацию о том, что в детском саду «Асем» города Кульсары были умышленно отравлены дети.

«Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах, не соответствует действительности. 10 сентября специалисты компании «Жылыой Дезсервис» проводили дезинсекцию в детском саду «Асем». Работа по травле комаров проходила около 17:00, когда детей забирали родители. Дети были во дворе со своими воспитателями. Ребенок родителей, которые снимали на видео работу по травле комаров и выложили его в соцсети, 10 сентября не пришел в детский сад. Мама пришла в детский сад около 18 часов, чтобы забрать его одежду. Несмотря на предупреждение, она распространила ложную информацию о якобы «отравлении детей», - рассказали в отделе образования.

Как отметили в ведомстве, детский сад «Асем» подаст жалобу в правоохранительные органы с целью принятия мер в отношении родителей, распространяющих ложную информацию.