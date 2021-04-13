Информацию об организации тоя Маратом Омаровым подтвердили в комитете санэпидконтроля Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Несмотря на запрет проведения праздничных мероприятий, организаторами «Қыз ұзату» являются певец Марат Омаров и ИП кафе. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Опубликованное видео в социальных сетях о проведении свадебного мероприятия действительно проводилось в кафе «Караван» города Шымкент. Несмотря на запрет проведения праздничных мероприятий, организаторами «Қыз ұзату» являются певец Марат Омаров и ИП кафе», - прокомментировали инцидент в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

В ведомстве отметили, что на основании опубликованного видео в социальных сетях о проведении свадебного мероприятия Управлением санитарно-эпидемиологического контроля по Аль-Фарабийскому району города Шымкент было направлено письмо в акимат Аль-Фарабийского района города Шымкент и в Департамент полиции для проведения мониторинга и сбора документов для возбуждения административного взыскания в отношении нарушителей.

«Ежедневно специалистами службы санитарно-эпидемиологического контроля на объектах города проводится санитарно-просветительная и разъяснительная работа по предупреждению коронавирусной инфекции и соблюдению карантинных мер. О принятых мерах по данному случаю, сообщим дополнительно», - добавили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент.

Ранее сообщалось, что начались проверочные мероприятия в одном из шымкентских ресторанов, где якобы проводил той известный певец Марат Омаров.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что в одном из кафе в Шымкенте известный певец Марат Омаров якобы проводил семейный той. Приглашенные на торжество гости загружали в сеть видео с узату тоя дочки известного композитора Зульфии Омаровой. Также в сообщениях говорится, что на тое звездной семьи были замечены Сабина Алтынбекова и Кайрат Тунтеков.



