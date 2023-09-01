Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Информацию о зараженной сибирской язвой мясной продукции опровергли в Минсельхозе РК

    1 Сентября 2023, 19:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в социальных сетях информация о том, что на прилавки казахстанских рынков попала зараженная сибирской язвой мясная продукция не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

    «Также ложным является сообщение о наличии очагов сибирской язвы в городе Косшы Акмолинской области», - подчеркнули в пресс-службе МСХ.

    Как сообщалось, на территории села Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области зафиксирована вспышка сибирской язвы. У 12 человек выявили сибирскую язву.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь фермерам
    В Казахстане выросло поголовье сельхозживотных
    Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков
    Фермеры не могут защитить свои посевы от сайгаков в Карагандинской области
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Суд вынес приговор Кайрату Боранбаеву