Информацию о зараженной сибирской язвой мясной продукции опровергли в Минсельхозе РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распространяемая в социальных сетях информация о том, что на прилавки казахстанских рынков попала зараженная сибирской язвой мясная продукция не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

«Также ложным является сообщение о наличии очагов сибирской язвы в городе Косшы Акмолинской области», - подчеркнули в пресс-службе МСХ.

Как сообщалось, на территории села Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области зафиксирована вспышка сибирской язвы. У 12 человек выявили сибирскую язву.