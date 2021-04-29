Информацию о запрете выезда казахстанцам за границу опровергло МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соцсетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что в Министерстве внутренних дел РК готовится законопроект, согласно которому казахстанцам запретят выезжать за границу чаще, чем раз в год. Это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

Оригинал этой «новости» был взят с сатирического паблика Qaznews24 в сети Instagram. В профиле этого аккаунта указано, что все публикации в нем не являются достоверными, придуманы исключительно с развлекательной целью и к реальности отношения не имеют.

Тем не менее, блогеры растиражировали сообщение без указания источника, заставив читателей поверить в правдивость «новости».

В МВД РК информацию об ограничении количества выездов за границу опровергли.

«Пользователем Instagram размещена недостоверная информация касательно международных соглашений в области миграции. Комитет миграционной службы МВД РК сообщает, что информация не соответствует действительности. МВД при подписании соглашений руководствуется в первую очередь защитой конституционных прав наших граждан. Согласно пункту 2 ст. 21 Конституции Республики Казахстан, «каждый имеет право выезжать за пределы Республики. Граждане Республики имеют право беспрепятственного возвращения в Республику», — сказано в сообщении ведомства.