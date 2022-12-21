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    Информацию о запрете на новогодние подарки в школах прокомментировали в Антикоре СКО

    21 Декабря 2022, 21:25

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе по Северо-Казахстанской области прокомментировали информацию о запрете новогодних подарков детям в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространяется сообщение пользователей, возмущенных запретом вручать подарки детям на школьных утренниках. Якобы учителя подписали приказ о том, что традиционные новогодние кульки приравниваются к коррупционным фактам.

    «Антикоррупционная служба никогда не запрещала подарки детям. Запрет на дарение и принятие подарков распространяется на государственных служащих и лиц, приравненных к ним, в том числе на директоров школ. Что касается учителей, даже если они не являются субъектами коррупции, за получение незаконного вознаграждения для них предусмотрена ответственность в соответствии со статьей Уголовного кодекса. Дарение новогодних подарков детям не является нарушением антикоррупционного законодательства. В преддверии новогодних праздников руководство Антикоррупционной службы и управления образования специально провели рабочее совещание для всех образовательных учреждений области. Всем довели информацию о запрете поборов, но никак не о запрете подарков детям», - прокомментировали в пресс-службе департамента по противодействию коррупции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Общество
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