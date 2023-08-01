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    Информацию о замене цельных гранитных плит на новые опровергли в Алматы

    1 Августа 2023, 01:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о якобы замене целых гранитных плит на новые в одном из парков города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распространяемая в социальных сетях информация о якобы замене целых гранитных плит на новые не соответствует действительности. Так, в вошедших в видеокадры скверах имени Валиханова и со стороны Кунаева порядка 80-85% гранитного плитняка сохранится, замене подлежат только единичные плиты, находящиеся в разбитом состоянии и не подлежащие восстановлению», - сообщили в акимате.

    Согласно информации акимата Медеуского района, в этом году начаты работы по капитальному ремонту и реставрации памятника архитектуры - здания Национальной академии наук при Президенте РК. В рамках проекта также запланированы работы по благоустройству прилегающих территорий. В сквере имени Шокана Валиханова начаты ремонтные работы с реставрацией гранитного плитняка. Они будут сняты для очистки, а после шлифовки установлены обратно.

    «Важно отметить, что гранитные плиты подпорных стен, а также бордюры, обрамляющие цветники и тротуары, демонтажу не подлежат. Дополнительно в ходе ремонтных работ будет проведена очистка системы фонтанов. Завершение работ планируется в сентябре», - говорится в сообщении акимата.

    Проведение аналогичных работ предусмотрено в сквере, примыкающем к зданию Академии наук со стороны улицы Кунаева. Гранитный плитняк здесь также будет отреставрирован и после очистки и шлифовки будет возвращен на место. Дополнительно в сквере будут установлены опоры освещения и посажены кустарники и цветники. Сроки завершения - октябрь этого года.

    Сообщается, что работы по двум объектам будут осуществлены за счет частных средств.

    Также в городе в рамках программы «Бюджет народного участия» начат ремонт в сквере вдоль улицы Пушкина. Здесь будут отреставрированы опоры освещения, заменена брусчатка перед памятником Пушкину, установлена автополивочная система зеленых насаждений, посажены кустарники и цветники.

    «Гранитные плиты вокруг фонтана «Знаки Зодиака» находятся в удовлетворительном состоянии и демонтироваться не будут. Работы будут завершены в октябре», - добавили в акимате.

    Кроме того, в Алматы завершена реставрация 26 опор и 56 светильников в сквере имени Д. Кунаева.

    Ранее в Сети также распространялась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней на мосту по Сейфуллина через Большой алматинский канал. В управлении городской мобильности ответили, что эти плиты изымаются для очистки, а целые камни будут возвращены. Помимо этого, активисты возмутились демонтажом плит у Дома офицеров, расположенного на территории парка 28 гвардейцев-панфиловцев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат
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