Информацию о замене цельных гранитных плит на новые опровергли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы прокомментировали распространяемую в соцсетях информацию о якобы замене целых гранитных плит на новые в одном из парков города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распространяемая в социальных сетях информация о якобы замене целых гранитных плит на новые не соответствует действительности. Так, в вошедших в видеокадры скверах имени Валиханова и со стороны Кунаева порядка 80-85% гранитного плитняка сохранится, замене подлежат только единичные плиты, находящиеся в разбитом состоянии и не подлежащие восстановлению», - сообщили в акимате.

Согласно информации акимата Медеуского района, в этом году начаты работы по капитальному ремонту и реставрации памятника архитектуры - здания Национальной академии наук при Президенте РК. В рамках проекта также запланированы работы по благоустройству прилегающих территорий. В сквере имени Шокана Валиханова начаты ремонтные работы с реставрацией гранитного плитняка. Они будут сняты для очистки, а после шлифовки установлены обратно.

«Важно отметить, что гранитные плиты подпорных стен, а также бордюры, обрамляющие цветники и тротуары, демонтажу не подлежат. Дополнительно в ходе ремонтных работ будет проведена очистка системы фонтанов. Завершение работ планируется в сентябре», - говорится в сообщении акимата.

Проведение аналогичных работ предусмотрено в сквере, примыкающем к зданию Академии наук со стороны улицы Кунаева. Гранитный плитняк здесь также будет отреставрирован и после очистки и шлифовки будет возвращен на место. Дополнительно в сквере будут установлены опоры освещения и посажены кустарники и цветники. Сроки завершения - октябрь этого года.

Сообщается, что работы по двум объектам будут осуществлены за счет частных средств.

Также в городе в рамках программы «Бюджет народного участия» начат ремонт в сквере вдоль улицы Пушкина. Здесь будут отреставрированы опоры освещения, заменена брусчатка перед памятником Пушкину, установлена автополивочная система зеленых насаждений, посажены кустарники и цветники.

«Гранитные плиты вокруг фонтана «Знаки Зодиака» находятся в удовлетворительном состоянии и демонтироваться не будут. Работы будут завершены в октябре», - добавили в акимате.

Кроме того, в Алматы завершена реставрация 26 опор и 56 светильников в сквере имени Д. Кунаева.

Ранее в Сети также распространялась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней на мосту по Сейфуллина через Большой алматинский канал. В управлении городской мобильности ответили, что эти плиты изымаются для очистки, а целые камни будут возвращены. Помимо этого, активисты возмутились демонтажом плит у Дома офицеров, расположенного на территории парка 28 гвардейцев-панфиловцев.