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    Информацию о закрытии военной кафедры опровергли в вузе СКО

    9 Июня 2022, 23:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Военная кафедра в Северо-Казахстанском университете им. М.Козыбаева (Kozybayev University) продолжит работу. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Несколько дней назад в социальных сетях появилось сообщение от обеспокоенных родителей студентов о том, что набор на военную кафедру приостановили. Причина - якобы в расторжении договора с вузом, недавно переданным под управление университету Аризоны. Пользователи жаловались на то, что напрасно заплатили 20-25 тыс. тенге за медицинскую комиссию.

    «Вопрос о закрытии военной кафедры в Kozybayev University не рассматривается. Сейчас идет обсуждение организации ее деятельности в Министерстве обороны РК. В связи с этим набор временно приостановлен. Студенты, поступившие в предыдущие годы, будут завершать свое обучение в прежнем формате. Медицинскую комиссию студенты проходят в военкомате бесплатно, анализы сдают в поликлиниках по месту прописки. Оплата медуслуг имеет место только в случае сдачи анализов в частных медорганизациях», - прокомментировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Образование Вузы
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