Информацию о закрытии пунктов пропуска на границе Казахстана и России опровергли в КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы закрытии пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Все казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме. Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами. Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало», - сообщили в пресс-службе КНБ РК.



