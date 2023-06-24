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    Информацию о захвате рынка «Алтын Орда» прокомментировали в полиции

    24 Июня 2023, 17:22

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматинской области прокомментировали информацию о якобы захвате территории рынка «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что 21 июня в ходе мониторинга социальных сетей установлено, что группа неизвестных лиц, незаконно осуществляет свои права по охране территории рынка. ​Данный факт ранее зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по статье 389 части 3 УК РК «Самоуправство».

    «В настоящее время установлено, что у агентств имеются договоры на оказание охранных услуг на территории рынка «Алтын Орда». В этой связи, следствием проводится соответствующая проверка, изучаются имеющиеся договоры и иные правоустанавливающие документы заинтересованных сторон. Нарушения общественного порядка не допущено. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

    3 июня задержали замдиректора рынка «Алтын Орда». Более двухсот жалоб на работу рынка «Алтын Орда» поступило в call-центры и Telegram-чаты Министерства торговли и интеграции РК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Алтын орда
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