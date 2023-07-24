Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Информацию о задержании замакима ЗКО опровергли в Антикоре

    24 Июля 2023, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Антикоррупционной службы опровергли информацию о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК «Акжайык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В некоторых средствах массовой информации и Telegram-каналах распространяется информации о задержании Антикоррупционной службой заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК «Акжайык». Данная информация не соответствует действительности. Указанные лица не задерживались», - сообщили в Антикоррупционной службе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Акимат Другие государственные органы Регионы Казахстана Фейки
    Новости по теме
    Новости по теме
    Антикор объявил о наборе волонтеров в Атырау
    Земельные участки на 3 млрд тенге вернули государству в Шымкенте
    Защищены права 22 тысяч бизнесменов Акмолинской области
    Уволен первый замакима ЗКО Ержан Балтаев
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах