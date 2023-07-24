Информацию о задержании замакима ЗКО опровергли в Антикоре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Антикоррупционной службы опровергли информацию о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК «Акжайык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В некоторых средствах массовой информации и Telegram-каналах распространяется информации о задержании Антикоррупционной службой заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК «Акжайык». Данная информация не соответствует действительности. Указанные лица не задерживались», - сообщили в Антикоррупционной службе.