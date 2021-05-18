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    Информацию о задержании замакима Туркестанской области прокомментировали в Антикоре

    18 Мая 2021, 16:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве по противодействию коррупции Республики Казахстан прокомментировали информацию о задержании заместителя акима Туркестанской области Мырзалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства.

    «Относительно распространяемой в социальных сетях информации о задержании заместителя акима Туркестанской области Мырзалиева сообщаем следующее.

    Мырзалиев приглашался в качестве свидетеля, имеющего право на защиту, по уголовному делу, находящемуся в производстве Агентства РК по противодействию коррупции.

    Подозреваемым он не признавался, мера пресечения не избиралась.

    Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК не разглашается», - сказано в сообщении Агентства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Регионы
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