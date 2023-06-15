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    Информацию о вырубке и вывозе леса из области Абай опровергли в Минэкологии

    15 Июня 2023, 17:13

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Министерстве экологии и природных ресурсов РК опровергли информацию о заготовке древесины и ее вывозе с территории, где произошел пожар в области Абай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «По информации ГЛПР «Семей орманы», распространенное в СМИ видео с кадрами заготовки древесины и ее вывозе с площадей пройденных лесным пожаром не соответствует действительности. Все работы кроме тушения пожара приостановлены, в том числе вырубка и вывоз леса», - резюмировали в министерстве.

    Ранее в сети распространяли другие фейки о пожаре в области Абай. В мессенджерах рассылали информацию о том, что пожар подбирается к Шульбинской ГЭС.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Регионы Казахстана Пожар Минэкологии Фейки Абайская область Пожар в области Абай
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