Информацию о возврате казахстанцам НДС по системе «Tax free» опровергли в Комитете госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает о несоответствии действительности видео, распространяемого в YouTube и разных мессенджерах, касательно возврата НДС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К концу 2019 года активно стало распространяться видео «Сообщили новость», где подробно рассказывается, как граждане Казахстана могут воспользоваться системой «Tax free». Там также оговариваются суммы, якобы подлежащие возврату, - от 100 тыс. до 1 500 000 тенге.

Авторы видео подробно инструктируют и приглашают перейти на определенный сайт. Затем необходимо оплатить услугу юриста в размере 5 тыс. тенге. В завершении видео предлагается ввести данные банковской карты для получения выплат. Также в ролик вмонтирован эпизод одного из республиканских каналов, который, по мнению авторов, должен повысить доверие к информации. К концу 2019 года данное видео посмотрели более 1 млн человек.

«Приняв во внимание поступающие от граждан вопросы, Комитет государственных доходов сообщает, что данное видео не соответствует действительности. Напомним, в настоящее время пилот системы «Tax free» проводится на базе торгового объекта «Esentai Mall» в Алматы и действует до 2022 года. Таким образом, право на получение компенсации НДС в Казахстане имеют иностранцы, приобретающие товары в системе «Tax free», - разъяснили в Комитете госдоходов.