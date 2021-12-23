Информацию о возможном удорожании моркови прокомментировал Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин ответил на вопросы журналистов касательно возможности удорожания некоторых продуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В маслихате вчера сказали, что морковь вывели из списка товаров, цены на которые будут регулировать. Депутаты задались вопросом, не повторится ли весенняя история, когда морковь продавали по 600-700 тенге за килограмм?», - спросили спикера журналисты в кулуарах Сената Парламента РК.

Серик Жумангарин попытался объяснить ситуацию.

«Что касается моркови, речь идет не о том, что вывели из перечня социально значимых товаров. Перечень утверждается Правительством и там 19 наименований. Скорее всего речь идет о том, что акимат не будет устанавливать свои предельные цены. Решили не регулировать, чтобы завтра не было дефицита. Это решение самого акимата и мы его уважаем», - подчеркнул спикер.

«Они провели анализ и за последствия этого решения отвечают. Будет ли морковь стоить 600 тенге, я не знаю. Будет зависеть от конъюнктуры рынка на следующий год, от того как подготовятся. Вряд ли такая ситуация будет повторяться. В этом году заседает цифровое правительство, есть комплексный план развития овощехранилищ, оптово-распределительных центров, эти ошибки учтены», - заключил С. Жумангарин.