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Информацию о возможном удорожании моркови прокомментировал Серик Жумангарин

23 Декабря 2021 13:41
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Информацию о возможном удорожании моркови прокомментировал Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин ответил на вопросы журналистов касательно возможности удорожания некоторых продуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В маслихате вчера сказали, что морковь вывели из списка товаров, цены на которые будут регулировать. Депутаты задались вопросом, не повторится ли весенняя история, когда морковь продавали по 600-700 тенге за килограмм?», - спросили спикера журналисты в кулуарах Сената Парламента РК.

Серик Жумангарин попытался объяснить ситуацию.

«Что касается моркови, речь идет не о том, что вывели из перечня социально значимых товаров. Перечень утверждается Правительством и там 19 наименований. Скорее всего речь идет о том, что акимат не будет устанавливать свои предельные цены. Решили не регулировать, чтобы завтра не было дефицита. Это решение самого акимата и мы его уважаем», - подчеркнул спикер.

«Они провели анализ и за последствия этого решения отвечают. Будет ли морковь стоить 600 тенге, я не знаю. Будет зависеть от конъюнктуры рынка на следующий год, от того как подготовятся. Вряд ли такая ситуация будет повторяться. В этом году заседает цифровое правительство, есть комплексный план развития овощехранилищ, оптово-распределительных центров, эти ошибки учтены», - заключил С. Жумангарин.


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#Экономика   #Цены и тарифы   #Серик Жумангарин   #АЗРК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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