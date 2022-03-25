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    Информацию о смерти Владимира Жириновского опровергли в Госдуме

    25 Марта 2022, 16:05

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик жив, но его состояние тяжелое, сообщил Володин в своем Telegram-канале в пятницу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое», - написал Володин.

    По словам Володина, 25 марта Жириновскому сделали КТ, врачи продолжают бороться за его выздоровление. «Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», - добавил Володин.

    В свою очередь фракция ЛДПР сообщила, что состояние Жириновского стабильное, час назад он прошел плановую процедуру.

    «Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет», - отмечается в сообщении.

    Фракция «категорически опровергает ложь о смерти Владимира Жириновского». «Это грязная провокация желтой прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врет о лидере ЛДПР», - отмечается в сообщении.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Жириновский умер утром в пятницу.

    9 февраля в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что 75-летний Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. 11 марта стало известно, что его вывели из состояния медикаментозного сна, в котором он находился для поддержки организма.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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