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    Информацию о розыске главного акционера «Азия Авто» прокомментировали в Генеральной прокуратуре

    29 Сентября 2021, 12:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре Казахстана прокомментировали информацию о прекращении розыска на территории Российской Федерации главного акционера «Азия Авто» А.М. Балушкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    «Генеральная прокуратура сведениями о прекращении его розыска на

    территории Российской Федерации не располагает», - говорится в сообщении.

    Межведомственная следственно-оперативная группа в составе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу, Комитета национальной безопасности и МВД РК ведет расследование по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК в отношении руководителей группы компаний АО «Азия-Авто», подозреваемых в хищении денежных средств.

    «28 июля деяние Балушкина А.М. (главный акционер и председатель совета директоров группы компаний АО «АЗИЯ АВТО») квалифицировано по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК, судом в отношении него заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». 12 августа он объявлен в международный розыск», - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

    В настоящее время следственными органами проверяются о бстоятельства, связанные со сменой подозреваемым гражданства .

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Генпрокуратура Россия МВД РК Силовые структуры КНБ Общество
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