Информацию о распродаже редких книг опровергли в научной библиотеке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Сети распространяется информация о распродаже редких книг руководством Центральной научной библиотеки РГП «Ғылым ордасы» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Официально заявляем, что это ложь и клевета. Все книги, в том числе редкие хранятся и выдаются в соответствии с законодательством РК. Редкие фонды находятся под особой охраной и выдаются в пользование только по официальному письму в пределах читального зала. Системно проводится инвентаризация фондов. Ученые страны, которые десятилетиями работают в фондах библиотеки, могут подтвердить сохранность книг и строгие правила библиотеки», - сообщили в «Ғылым ордасы».

В целях защиты чести достоинства и деловой репутации ЦНБ «Ғылым ордасы» уже с заявлением обратился в правоохранительные органы.

«Предупреждаем, что данные действия подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 274 УК РК, и влекут уголовную ответственность», - добавили в библиотеке.

В ведомстве добавили, что женщина с плакатом никогда не являлась пользователем библиотеки и не занет об условиях хранения и пользования фондами библиотеки, в частности редкими фондами.

«Также она на плакате пишет о распиливании Тамгалы тас, что совершенно никоим образом не относится к нам. Они находятся на реке Или и в поселке Фабричный. Отсюда делайте выводы. Руководство музея «Тамгалы тас» тоже подает заявление в ДП г. Алматы», - сообщили в «Ғылым ордасы».

В ведомстве добавили, что центральная научная библиотека «Ғылым ордасы» имеет 87-летнюю историю. Отдел редких книг и рукописей ЦНБ открыт в 1959 году, у истоков создания фонда стоял К. И. Сатпаев, была создана комиссия во главе А. Маргулана, которая по всему Казахстану собирали раритеты и рукописи.

«Фонд редких и рукописей ЦНБ на сегодня насчитывает более 300 тысяч единиц хранения. Для введения в научный оборот редкие издания и рукописи переводятся в цифровой формат, с которыми можно работать как в библиотеке, так и через сайт библиотеки в удаленном доступе, без скачивания и копирования. Редкие фонды и рукописи находятся под особой охраной. Выдаются исследователям только по письму-отношению и только в пределах читального зала. В фонде и читальном зале установлены видеокамеры», - пояснили в «Ғылым ордасы».



