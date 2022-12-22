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    Информацию о проведении концертов «Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл» опровергли в Алматы

    22 Декабря 2022, 22:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На интернет-ресурсах распространяется недостоверная информация о проведении концертов «Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл», которое якобы состоится 24-25 декабря в здании Дворца Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГКП «Алматы әуендері».

    Договор с организатором на проведение этого мероприятия не заключался. В указанные даты во Дворце Республики запланировано проведение детского мероприятия «Новогоднее шоу». С организатором мероприятия договора был подписан заблаговременно – 24 июня 2022 года.

    Несмотря на отсутствие законодательных оснований для проведения мероприятия, представители ОФ «Благотворительный фонд «Харекет» и театра «Өнер Қырандары» продолжают распространять недостоверную информацию о проведении мероприятий, а также реализуют билеты через «Kassir.kz».

    Это свидетельствует о наличии в действиях представителей ОФ «Благотворительный фонд «Харекет» признаков мошенничества. В целях недопущения мошеннических действий в отношении жителей и гостей Алматы КГКП «Алматы әуендері» обратилось с соответствующим заявлением в прокуратуру Медеуского района города Алматы для проверки законности действий представителей ОФ «Благотворительный фонд «Харекет» и театра «Өнер Қырандары».

    На официальных интернет-ресурсах КГКП «Алматы әуендері» также опубликовано опровержение информации о проведении мероприятия «Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл».

    По информации kassir.kz, все билеты на концерты «Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл» 24 и 25 декабря аннулированы. Возврат денег за приобретенные билеты на указанные концерты будет произведен в порядке, установленном офертой сайта kassir.kz.
    Алматы
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