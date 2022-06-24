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    Информацию о проекте с выплатой в 500 тыс. тенге назвали фейком

    24 Июня 2022, 18:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве финансов РК предупредили население о фейковой информации относительно участия граждан в проекте с выплатой в 500 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в пресс-службе ведомства, данная информация распространяется в социальных сетях. Пост сопровождается фотографией заместителя Премьер-Министра – министра финансов Республики Казахстан Е. Жамаубаева.

    «Рассылка не имеет отношения к Министерству финансов Республики Казахстан, а также к заместителю Премьер-Министра - министру финансов Е. Жамаубаеву. Она создана мошенниками, информация фейковая», - предупредили в Минфине.

    В министерстве просят общественность не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Общество Мошенничество Фейки
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