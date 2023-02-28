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    Информацию о продаже собачьего мяса прокомментировала глава Минэкологии

    28 Февраля 2023, 12:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информация по поводу продажи собачатины изучается министерством экологии и природных ресурсов. Об этом заявила глава ведомства Зульфия Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналисты спросили министра по поводу информации в социальных сетях о том, что мужчина продает собачье мясо.

    «Я буквально на прошлой неделе была в Атырауской области, встречалась с населением, там также поднимался вопрос в части защиты животных, бродячих животных. Мы понимаем, что действительно вызывает обеспокоенность и у населения, и у нас по поводу жестокого обращения и собачатины. Мы уже провели достаточно большую работу с акиматами в части наличия инфраструктур, потребности, ситуации и так далее», - прокомментировала Зульфия Сулейменова после заседания Правительства.

    По ее словам, в ближайшее время ведомство начнет консультации с зоозащитниками и другими представителями в части гражданского общества для того, чтобы выработать механизм в части реализации закона об ответственном обращении с животными.

    «Касательно собачатины, мы вопрос изучаем. Но вместе с тем, что есть моменты: должна быть проведена проверка со стороны санитарно-эпидемиологического контроля с точки зрения благополучия. Второй момент, в части факта нарушения законодательства ожидаются меры со стороны МВД. Мы, как уполномоченный орган, который разрабатывал данный законопроект, буквально вчера обсуждали данный вопрос у себя внутри. Я думаю, что в ближайшее время мы свяжемся и с МВД, и с Минздравом в части выработки дальнейших мер», - заявила глава ведомства.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экология Минэкологии Животные
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