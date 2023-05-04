Информацию о продаже материалов к экзаменам опровергли в «Назарбаев интеллектуальные школы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» Ануар Жангозин опроверг информацию о продаже материалов к экзаменам, которые якобы сдают выпускники школы, передает МИА «Казинформ».

«В последнее время в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о продаже материалов к экзаменам, которые сдают выпускники АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Данная информация не соответствует действительности. Любые экзаменационные материалы для проведения процедур оценивания учеников в наших школах разрабатываются в соответствии с международными стандартами. При их разработке соблюдаются меры конфиденциальности и безопасности, что исключает любую возможность утечки», - написал Ануар Жангозин в сети Instagram.

Он призвал граждан не поддаваться на провокации, добавив, что любые формы мошенничества будут пресекаться.

«Мы придерживаемся строгих принципов честности и прозрачности в обучении наших учеников и абсолютно не одобряем любые формы мошенничества, включая продажу якобы наших экзаменационных материалов. Подобные действия будут рассматриваться, как серьезное нарушение наших правил и могут привести к немедленному исключению/увольнению из учебного заведения и последующему привлечению к ответственности на законодательном уровне», - заключил Ануар Жангозин.



