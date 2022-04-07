Информацию о подозреваемом в покушении на Президента предоставит КНБ - спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал вопросы журналистов по поводу сообщения о задержании агента иностранной разведки, планировавшего покушение на Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я не могу ответить на вопрос по поводу покушения. По этому вопросу сотрудники Комитета национальной безопасности могут предоставить точную информацию после завершения следственных действий», - прокомментировал Маулен Ашимбаев после пленарного заседания Сената.

Председатель Сената также ответил на информацию, распространяющуюся в социальных сетях, что задержанный человек ранее работал журналистом. При этом Маулен Ашимбаев отметил необходимость дождаться окончания расследований.

«Нельзя доверять любой информации, которая сейчас распространяется в социальных сетях. К ней стоит относиться критически. Реальную достоверную информацию нам может предоставить только государственный орган, который проводит расследование. Комитет национальной безопасности проводит следствие. Подозреваемый был своевременно задержан. Расследование проводится в рамках закона», - сказал Маулен Ашимбаев.

Напомним, что в Нур-Султане контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин РК «А», планировавший покушение на Президента РК и ряд высокопоставленных государственных служащих.

В КНБ сообщали, что одновременно им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. В результате обыска были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде.