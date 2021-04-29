Информацию о платной вакцинации иностранцев опровергли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы опровергли информацию о том, что иностранцы могут платно получить вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга сообщил, что иностранцы могут получить вакцину «Спутник V» платно в частных медицинских организациях - за 8025 тенге.

«В связи с распространяемой в СМИ недостоверной информацией по вакцинации иностранных граждан, сообщаем, что причиной этого явилось плохое интернет - соединение. В ходе онлайн - встречи с представителями СМИ сообщалось о цене ПЦР обследования в 8025 тенге, выполняемого лабораториями. Как известно, лаборатории вакцинацией не занимаются. Ошибочно воспринято это за стоимость вакцины», - отметили в департаменте.

Сообщается, что оплата за вакцинацию против коронавирусной инфекции у граждан РК, являющихся сотрудниками дипломатического корпуса не производится, так как, вакцинация проводится на бесплатной основе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Право на вакцинацию имеют лица, имеющие вид на жительство, в том числе иностранные граждане, трудовые мигранты, беженцы, кандасы/оралманы. Временно проживающие лица вакцинации не подлежат.