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    19:35, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Информацию о падеже скота из-за ящура опровергли в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области опровергли информацию о падеже скота из-за ящура. Животные в некоторых хозяйствах действительно болеют, однако специалисты называют другой диагноз – пастереллёз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Данные о том, что в сельской зоне Аксу начался падёж скота из-за ящура, появились в социальных сетях. По словам авторов, такой диагноз ставят местные ветеринары, однако карантин не объявляют.

    В акимате Аксу информацию о гибели животных из-за вируса опровергли.

    «Информация о случаях массового падежа животных в Евгеньевке недостоверна. Ставить диагноз ящур преждевременно, так как нет клинических признаков, характерных для данного заболевания», – ответили агентству в акимате Аксу.

    В управлении ветеринарии добавили, что в сельской зоне животные действительно заболевали, только не ящуром, а предположительно пастереллёзом. При этом специалисты не исключают, что скот мог отравиться химпрепаратом. Больным животным ввели пастереллёзную сыворотку, теперь они идут на поправку.

    «Падежа животных не зафиксировано. В сельском округе проводятся плановые ветеринарные мероприятия, эпизоотическая ситуация под контролем», – добавили в акимате.

    Пастереллёз – инфекционная болезнь, при которой у больных животных повышается температура, пропадает аппетит, учащается пульс, затрудняется дыхание, появляются гнойные выделения, конъюнктивит. При этом воспалительные процессы возможны на слизистых оболочках дыхательных путей и кишечника.

    К пастереллёзу восприимчивы все виды домашних млекопитающих и птиц, но наиболее – крупный рогатый скот, куры и кролики. Устойчивыми к болезни специалисты называют лошадей и плотоядных. Пастереллёз может передаться от заболевших животных здоровым через корм, воду, почву, предметы ухода, переносчиками бывают насекомые и даже человек.

    Инфекцию лечат с помощью гипериммунной сыворотки и антибиотиков. Чтобы животное поправилось, ветеринары советуют создать для него хорошие условия и полноценно кормить.


    Теги:
    Сельское хозяйство Акимат Главная Павлодарская область
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