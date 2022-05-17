Информацию о некачественном питании опровергли в спортшколе в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Некоторые учащиеся спортшколы в Талдыкоргане высказали недовольство качеством питания в столовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети появились видео и фото школьного обеда - гнилого яблока, загустевшей каши, еды, в которой попадаются волоски. «Подписчики прислали эти видео и фото, объясняя, что так кормят в одной из спортшкол города», - говорится в местном паблике .

Выяснилось, что кадры были сняты в областной специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва города Талдыкоргана. Директор этого учреждения Бахтияр Касимов прокомментировал ситуацию.

Он показал видео, снятое камерой видеонаблюдения. Там видно, при каких обстоятельствах волосы попали в еду.

«Вот, 14 мая, во время обеда наш ученик встает, вырывает волосы у своего одноклассника, потом добавляет в свою пищу и делает видео, которое позднее было размещено в соцсетях», - объяснил директор спортшколы.

Спикер также пояснил, как попал на стол гнилой фрукт.

«Яблоки перед тем, как попадут на стол к ученикам, проходят через кладовщика, кухонных работников. Моются. Не исключается, конечно, человеческий фактор. Но всегда есть замена. У нас в столовой есть корзины, куда выбрасываются гнилые яблоки, и можно выбрать другие фрукты. Мы детей не заставляем кушать именно этот фрукт», - объяснил Бахтияр Касимов.

Кроме того, Бахтияр Касимов заявил, что некоторые спортсмены не успевают на завтрак, и поэтому им попадаются загустевшие каши.

«Каша на вид свежая. Никаких признаков плесени нету. Она просто загустела. Более того, помимо каши там есть яйца, конфеты, хлеб в неограниченном количестве, масло. Наши повара ходят в униформе, носят перчатки, бахилы. Попадание инородных предметов в пищу не допускается», - заметил глава областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва.

Позже на странице спортшколы в Instagram появилось видео , где директор показывает процесс питания в столовой.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что талдыкорганское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля в последний раз проводило проверку на этом объекте в апреле этого года по требованию прокуратуры города.

«В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. По выявленным нарушениям будут приняты административные меры. Кроме того, руководством спортшколы проведена разъяснительная работа по соблюдению санитарных норм», - прокомментировали в пресс-службе ДСЭК области.