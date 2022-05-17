Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Информацию о некачественном питании опровергли в спортшколе в Талдыкоргане

    17 Мая 2022, 20:25

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Некоторые учащиеся спортшколы в Талдыкоргане высказали недовольство качеством питания в столовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Сети появились видео и фото школьного обеда - гнилого яблока, загустевшей каши, еды, в которой попадаются волоски. «Подписчики прислали эти видео и фото, объясняя, что так кормят в одной из спортшкол города», - говорится в местном паблике .

    Выяснилось, что кадры были сняты в областной специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва города Талдыкоргана. Директор этого учреждения Бахтияр Касимов прокомментировал ситуацию.

    Он показал видео, снятое камерой видеонаблюдения. Там видно, при каких обстоятельствах волосы попали в еду.

    «Вот, 14 мая, во время обеда наш ученик встает, вырывает волосы у своего одноклассника, потом добавляет в свою пищу и делает видео, которое позднее было размещено в соцсетях», - объяснил директор спортшколы.

    Спикер также пояснил, как попал на стол гнилой фрукт.

    «Яблоки перед тем, как попадут на стол к ученикам, проходят через кладовщика, кухонных работников. Моются. Не исключается, конечно, человеческий фактор. Но всегда есть замена. У нас в столовой есть корзины, куда выбрасываются гнилые яблоки, и можно выбрать другие фрукты. Мы детей не заставляем кушать именно этот фрукт», - объяснил Бахтияр Касимов.

    Кроме того, Бахтияр Касимов заявил, что некоторые спортсмены не успевают на завтрак, и поэтому им попадаются загустевшие каши.

    «Каша на вид свежая. Никаких признаков плесени нету. Она просто загустела. Более того, помимо каши там есть яйца, конфеты, хлеб в неограниченном количестве, масло. Наши повара ходят в униформе, носят перчатки, бахилы. Попадание инородных предметов в пищу не допускается», - заметил глава областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва.

    Позже на странице спортшколы в Instagram появилось видео , где директор показывает процесс питания в столовой.

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что талдыкорганское городское управление санитарно-эпидемиологического контроля в последний раз проводило проверку на этом объекте в апреле этого года по требованию прокуратуры города.

    «В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. По выявленным нарушениям будут приняты административные меры. Кроме того, руководством спортшколы проведена разъяснительная работа по соблюдению санитарных норм», - прокомментировали в пресс-службе ДСЭК области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Образование Спорт
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске