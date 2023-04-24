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    Информацию о бомбе в колледже проверяют в Атырау

    24 Апреля 2023, 16:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау спецслужбы проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании Высшего колледжа APEC PetroТechnic, где идет обучение по нефтяным специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции региона, такое сообщение поступило в экстренные службы. Студенты и преподаватели колледжа APEC PetroТechnic оперативно были эвакуированы из всех корпусов учебного заведения.

    Более точная информация будет предоставлена после завершения проверки помещений колледжа.

    В департаменте по ЧС области сообщили, что поиски взрывного устройства ведутся совместно с ДКНБ.

    Ранее сообщалось о том, что в Кызылорде «заминировали» школу.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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