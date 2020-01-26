Информацию о более 2,8 млн инфицированных пневмонией в Китае назвали фейком в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мессенджерах и социальных сетях сегодня распространяется фейковая информация о том, что на сегодня в Китае более 2,8 миллионов инфицированных и что сто двенадцать тысяч (112 000) человек погибли. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ».

«Информация не соответствует действительности. Просим не поддаваться информационным вбросам в социальных сетях и доверять только проверенным и официальным источникам», - отметили в министерстве.

По официальным данным, на 25 января в Китае зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев в 30 провинциях (автономных районах, муниципалитетах), в том числе, 56 летальных. В 13 странах зарегистрировано 34 случая, в том числе: Гонконг – 5 случаев, Таиланд – 5, Тайвань – 3, Малайзия – 3, Сингапур – 3, Франция – 3, Япония – 2, Ю.Корея – 2, США – 2, Вьетнам – 2, Макао – 2, Непал – 1, Австралия – 1 случай.