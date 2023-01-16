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    Информацию о 18 смертях от препарата «Цефтриаксон» опровергли в Минздраве РК

    16 Января 2023, 15:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о том, что в Алматы скончались 18 человек после инъекции антибиотика «Цефтриаксон». В Министерстве здравоохранения РК опровергли данную информацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Stopfake.kz.

    В рассылке говорится, что препарат уже начали массово изымать из аптек. Информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

    «Карт-сообщений о нежелательных реакциях (желтые карты) «Цефтриаксона» с указанием летального исхода пациента не зарегистрировано. В Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК и его территориальный департамент по Алматы подобных жалоб не поступало», - сообщили в ведомстве.

    «Цефтриаксон» — это антибиотик, который выписывают при широком спектре заболеваний, таких как сепсис, менингит, различные виды инфекций, пневмония и других.

    Этот препарат лицензирован в Казахстане и продается в аптеках.

    Фото: stopfake.kz
    Минздрав РК Здравоохранение Фейки
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