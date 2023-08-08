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    Информация в соцсетях о массовом отравлении лошадей в области Абай - фейк

    8 Августа 2023, 20:43

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Информация, распространяемая в социальных сетях о массовом отравлении лошадей в селе Койтас Жарминского района области Абай, не соответствует действительности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    По данным управления ветеринарии области Абай и владельца скота, инцидент произошел в прошлом году. На самом деле лошади застряли в образовавшемся в ходе раскопок овраге и утонули.

    Фото: t.me/abai_oblysynyn_akimdigi

    «Наше зимнее пастбище находится в Жарминском районе, а летнее - в Кокпектинском районе. На протяжении 21 года мы перегоняем лощадей туда одним путем. Однако золотоискатели перекопали берег реки возле села Койтас тяжелой техникой настолько, что образовались крупные овраги. В них и застряли лошади, которые пытались пересечь реку. Таким образом, 57 лошадей утонули», - сказал владелец крестьянского хозяйства «Тайлак» Олжас Ерсинов.

    Он высказал недовольство местного населения в отношении золотодобытчиков на реке возле села Койтас Жарминского района. Местные жители просят зарыть овраги вдоль реки и нормализовать ее берег.

    Для выяснения обстоятельств сложившейся ситуации по поручению акима области Абай Нурлана Уранхаева представители областной прокуратуры, полиции и департамента экологии направлены в район для проведения специальной проверки.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Акимат Сельское хозяйство Абайская область
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