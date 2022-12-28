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    Информация по делу в отношении Джумагельдиева не подлежит разглашению – Генпрокуратура

    28 Декабря 2022, 11:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Информация по уголовному делу в отношении Армана Джумагельдиева. Такой ответ корреспонденту МИА «Казинформ» дали в Генеральной прокуратуре РК.

    «Специальными прокурорами завершено расследование в отношении Джумагельдиева А., которое находится на ознакомлении. Вместе с тем, данные досудебного расследования по уголовным делам не подлежат разглашению (ч.1 ст.201 УПК). Поэтому более подробная информация по данным досудебным производствам в настоящее время предоставлена быть не может», - говорится в ответе ведомства на официальный запрос Казинформа.

    Как сообщалось 6 декабря, Арману Джумагельдиеву продлили арест на месяц. Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», задержали 7 января в Алматы. Его арестовали до 7 апреля, затем решением суда арест был продлен несколько раз.

    Ранее в Генеральной прокуратуре РК ответили, где содержится под стражей Арман Джумагельдиев. Об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях сообщил Генеральный прокурор РК Берик Асылов.

    Кадр из видео

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Генпрокуратура Криминал Алматинская трагедия Январские события
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