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    Информация об уровне образования священнослужителей РК будет в открытом доступе

    26 Февраля 2020, 14:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы будет создана информационная система «E-МУФТИЯТ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечает пресс-служба ДУМК, план данного проекта был представлен Верховному муфтию на собрании в столице. В информационной системе «E-МУФТИЯТ» будут введены данные об уровне образования, научной степени, национальности, семейном положении священнослужителей, количестве мечетей в регионе и т.д.

    «Сейчас время развития электронных технологий. Мир находится в процессе перехода к электронной системе. Мы, священнослужители, не должны отставать от этой тенденции. Помимо повышения эффективности работы, информационная система «E-МУФТИЯТ» оказывает положительное влияние на оптимизацию работы отдела кадров Центрального Аппарата. Поэтому я поручаю разработать и запустить этот проект», - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

    Автор:

    Серик Сабеков

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