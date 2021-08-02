Информация об отмене ПЦР-тестов в США оказалась фейком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы делятся новостью о том, что в США прекращают использование ПЦР-тестов, якобы потому, что они не способны определить, болен ли человек COVID-19 или сезонным гриппом. На самом деле подобного решения ни в США, ни где-либо еще не принимали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Этот фейк основан на неверной интерпретации предупреждения для лабораторий, опубликованном на сайте Центра по контролю и заболеваний США (CDC) 21 июля 2021 года.

В нем сказано, что ведомство рекомендует лабораториям и центрам тестирования, ранее использовавшим ПЦР-тесты 2019-nCoV RT-PCR, перейти на другой вид анализа на COVID-19.

Однако это вовсе не означает, что существующие тесты не надежны и не могут отличить СOVID-19 от гриппа и других заболеваний.

В том же предупреждении поясняется, что CDC призывает лаборатории перейти на более современный мультикомплексный метод ПЦР-тестирования, который позволит определять как COVID-19, так и сезонный грипп.

«Такие анализы могут упростить дальнейшее тестирование как на грипп, так и на SARS-CoV-2 и могут сэкономить время и ресурсы в преддверии сезона гриппа», — говорится в тексте.

Новостное агентство Reuters обратилось за разъяснениями в CDC.

«Диагностическая панель RT-PCR в реальном времени для нового коронавируса 2019 года (2019 nCoV) удовлетворила важную потребность и не продемонстрировала никаких проблем с производительностью. <…> Спрос на прежний тест снизился с появлением других мультикомплексных тестов с более высокой пропускной способностью», — сообщила официальный представитель центра Жасмин Рид.

Информацию о том, что в США отменяют ПЦР-тестирование из-за его неспособности отличить КВИ от гриппа, также опровергла Служба проверки фактов Health Feedback.

В их публикации сказано, что ПЦР-тесты, использовавшиеся до сих пор, не показали никаких проблем или изъянов. Однако на сегодняшний день изобретены другие методы анализа, обладающие более высокой пропускной способностью и позволяющие определять одновременно более одного патогена, в частности, коронавирус SARS-CoV-2 и возбудитель гриппа.

Авторы также отмечают, что опубликованное на сайте CDC оповещение касается лишь тестов 2019-nCoV Real-Time RT-PCR. К иным ПЦР-тестам на COVID-19 оно не относится.

Теорию о том, что ПЦР-тесты не могут отличить COVID-19 от других заболеваний, мы уже опровергали ранее.

Из этого следует, что CDC не рекомендовало отказаться от ПЦР-тестов, а лишь заменить его на новые. Это решение продиктовано способностью современных методов анализа определять более одного патогена, а вовсе не тем, что ПЦР-тесты не могут отличить COVID-19 от гриппа.



