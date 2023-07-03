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    Информация об остановке трех НПЗ не соответствует действительности - Минэнерго РК

    3 Июля 2023, 21:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики Республики Казахстан опровергает информацию об остановке трех казахстанских нефтеперерабатывающих заводов, передает МИА «Казинформ».

    Как ранее и подтвердили в ведомстве, в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ. Начался прием электроэнергии, ведутся работы по поэтапному запуску завода. Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.

    Шымкентский НПЗ, по информации Минэнерго, продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95. Регенерация и пуск будут завершены 14 июля. Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения.

    Павлодарский НХЗ находится на плановом ремонте и начинает пуск 19 июля. Накопленные запасы ГСМ достаточны для обеспечения населения. Совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране обеспечивают бесперебойное покрытие потребности рынка.

    В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

    - автобензин Аи-92 – 351 тысяча тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

    - Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);

    - дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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