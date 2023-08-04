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    Информация об избиении заключенных в колонии Уральска - ложная

    4 Августа 2023, 17:15

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В учреждении №28 (максимальной безопасности) ДУИС по ЗКО 3 августа проводились обысковые мероприятия, в целях изъятия запрещенных к использованию предметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По окончанию обысков осужденные начали требовать возврат изъятого. Так, заключенные одной из камер напали на сотрудников учреждения и военнослужащего НГ. На место происшествия направлены дополнительные силы. К осужденным, оказавшим неповиновение, была применена физическая сила и спецсредства. Для предотвращения дальнейших противоправных действий, часть из них была помещена в дисциплинарный изолятор. Начато досудебное расследование по статье 428 УК РК «Неповиновение законным требованием администрации уголовно-исполнительного учреждения», областным департаментом назначено служебное расследование. Вместе с тем, родственники осужденных заявили, что двое заключенных рассказали, как 3 августа их отвели за комнату контролеров и избили.

    Данная информация не соответствует действительности, сообщили в областном департаменте.

    Ранее сообщалось, что 11 заключенных доставлены в больницу. После осмотра и консультации травматолога и нейрохирурга и в связи с удовлетворительным состоянием поступивших, заключенные переданы конвою.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Криминал Уральск
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