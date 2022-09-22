Информация о здравоохранении будет в одном разделе eGov mobile

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках юбилейного 35-го заседания Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств в Туркестане состоялось заседание круглого стола «Развитие цифрового здравоохранения и телемедицины» под председательством министра здравоохранения РК Ажар Гиният. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохрания.

В заседании приняли участие члены Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ, рабочей группы по вопросам интеграции национальных систем электронного здравоохранения СНГ и полномочные представители от Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития, а также представители Исполнительного комитета СНГ.

Глава Минздрава РК в ходе заседания отметила, что современный Казахстан не стоит в стороне от мировых тенденций, и сфера медицины также активно использует цифровые инструменты для генерации новых знаний и выработки практических мер в области выявления, предотвращения, реагирования и контроля заболеваний.

«Пандемия послужила стимулом для Казахстана уделять большее внимание цифровизации процессов и данных в области готовности и борьбы с чрезвычайными ситуациями, связанными с общественным здоровьем», - подчеркнула А. Гиният.

Директор департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК Фархад Бекбулатов информировал участников круглого стола о нескольких реализованных в Казахстане цифровых проектах, которые активно использовались для борьбы с пандемией на всех уровнях системы здравоохранения.

Так, в более чем в 5,8 тыс. государственных объектах здравоохранения развита IT-инфраструктура медицинских организаций (98%), внедрены мединформсистемы (98,2%), мобильные и веб приложения (более 20), осуществлена их интеграция.

Для населения реализованы ряд цифровых сервисов в личном кабинете пациента на портале электронного правительства eGov и в мобильном приложении eGov mobile: Паспорт вакцинации; «Вакцинация», «Запись на вакцинацию»; направления и результаты оказания клинических услуг; электронные рецепты; направления на госпитализацию и выписки.

В рамках цифровой трансформации начата работа по переходу на новую цифровую архитектуру электронного здравоохранения eHealth.

«Основной задачей трансформации сферы цифровизации здравоохранения является объединение информационных систем министерства, его подведомственных организаций, медицинских организаций. Это необходимо для построения целевой архитектуры цифрового здравоохранения, исключения риска несанкционированного разглашения и распространения персональных медицинских данных и обмена клиническими данными между медицинскими организациями», - добавил глава депратамента.

При этом архитектура электронного здравоохранения eHealth будет способствовать полноценному и всестороннему формированию национального электронного паспорта здоровья граждан, что обеспечит повышение качества и доступности медицинской помощи, ориентированной на потребности граждан, а также переход на реализацию непрерывного наблюдения за состоянием здоровья пациентов и предоставления медицинских сервисов.

С учетом необходимости организации обратной связи с пациентами для оценки качества медицинского обслуживания планомерно внедряются различные системы отслеживания удовлетворенности пациентов медицинских организаций, построенные на цифровых технологиях сбора, хранения и предоставления статистических данных.

В ближайшее время планируется создать хранилище для медицинских изображений и лабораторных исследований, сервис обмена клиническими данными между медицинскими организациями, провести автоматизацию процесса лекарственного обеспечения государственных медучреждений.

На стадии разработки новый раздел «eGov.Densaulyk» в мобильном приложеним eGov mobile, который будет содержать в себе более обширную информацию для населения, а именно информация по статусу донорства (прижизненное); электронным рецептам; сведениям о медотводах; учету беременных; диспансерному учету; факту госпитализации; вакцинации; результатам лабораторных исследований; оказанным клинико-диагностическим услугам и больничным листам.

Вся информация касательно здравоохранения будет консолидирована в одном разделе eGov mobile и доступна для граждан. Гражданин будет иметь быстрый доступ к своим медицинским данным, что обеспечит прозрачность оказания медицинской помощи



Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

