Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Информация о закрытии города Алматы является фэйком

    30 Июня 2020, 12:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы опровергли информацию о закрытии города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с распространяемой в социальных сетях и мессенджерах информацией о якобы планах по введению с 00:01 часов 30 июня на неопределенный период дополнительных ограничительных мер, среди которых приостановка деятельности крупных торговых объектов и пешеходных зон, парков, скверов, закрытие въезда и выезда в город, Комиссия по недопущению распространения коронавируса при акимате города Алматы официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности», - сообщили в акимате.

    Комиссия по недопущению распространения коронавируса в Алматы призывает использовать только информацию, размещаемую на официальных источниках города. Также напоминаем об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

    В свою очередь, жителей города просим соблюдать эпидемиологический режим, действующий на территории мегаполиса: соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и избегать места массового скопления людей. По возможности не покидать дома, особенно - лицам старше 65 лет, подчеркнули в акимате.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Здравоохранение Административная реформа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    Свыше 100 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы
    Назначен и.о. руководителя Управления строительства Алматы
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC