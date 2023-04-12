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    Информация о задержании вице-министра проверяется – Миннацэкономики РК

    12 Апреля 2023, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве национальной экономики РК прокомментировали якобы задержание своего вице-министра Ильяса Усерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о задержании вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова. В СМИ сообщалось, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

    «По поводу «ареста» вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова информация проверяется. Просьба дождаться официального подтверждения или опровержения», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    Ильяс Усеров был назначен вице-министром нацэкономики РК в марте прошлого года.

    Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО «Сбербанк». В разные годы трудился в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, в Министерстве экономического развития и торговли РК, в акимате города Алматы. С мая 2019 года до последнего назначения являлся заместителем акима города Алматы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Миннацэкономики
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