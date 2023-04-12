Информация о задержании вице-министра проверяется – Миннацэкономики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве национальной экономики РК прокомментировали якобы задержание своего вице-министра Ильяса Усерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о задержании вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова. В СМИ сообщалось, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«По поводу «ареста» вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова информация проверяется. Просьба дождаться официального подтверждения или опровержения», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ильяс Усеров был назначен вице-министром нацэкономики РК в марте прошлого года.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО «Сбербанк». В разные годы трудился в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, в Министерстве экономического развития и торговли РК, в акимате города Алматы. С мая 2019 года до последнего назначения являлся заместителем акима города Алматы.



