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    Информация о возврате уплаченных сумм НДС является фейком – Комитет госдоходов

    3 Ноября 2020, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК официально опровергли информацию о подобных выплатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В социальных сетях и на видеопорталах распространяется видеозапись под названием «Получить выплaту имеет право каждый гражданин достигший 18 лет» (https://www.youtube.com/watch?v=LsIWGYYH9rk&feature=youtu.be).

    В частности, в видео говорится о том, как вернуть выплаченные суммы НДС за несколько лет.

    «Мошенники приглашают на фальшивый сайт по якобы возврату средств ЕКЦ ВНДС (Единый компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств).

    В ходе инструкции по вымышленному возврату будущих жертв просят указать свои данные, номер банковской карты, а также CVV/CVC-код, через который псевдоюристы могут завладеть средствами, списывая их с банковской карты.

    Видеозапись или сам фальшивый сайт могут содержать положительные отзывы, что также не соответствует действительности», - предупредили в КГД.

    Здесь напомнили, что в начале текущего года в Казахстане уже был выявлен фишинговый интернет-ресурс, созданный мошенниками под Новый год и получивший распространение в YouTube.

    Тогда в результате анализа Службой KZ-CERT был выявлен инцидент информационной безопасности, классифицированный как «Фишинг в сегменте Интернет/Мошенничество», где осуществлялся сбор персональных данных и данных банковских карт пользователей. Автор видео, также сообщал о том, что согласно новому законопроекту осуществляется возврат НДС от всех совершенных покупок. И якобы для этих целей создан «Единый компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств» или ЕКЦ ВНДС.

    «Призываем всех казахстанцев быть бдительными и не доверять информации сомнительного происхождения из фейковых источников», - обратились в комитете.

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    Борьба с преступностью Минфин РК Общество
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