Информация о пострадавших в давке в Сеуле казахстанцах не поступала – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информация о пострадавших при давке в Сеуле гражданах Казахстана не поступала, сообщили в МИД РК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В результате трагедии, произошедшей в г.Сеуле, по последним данным погиб 151 и пострадали 82 человека. На настоящее время информация о пострадавших гражданах Казахстана не поступала», - говорится в сообщении МИД РК, опубликованном в Telegram .

По информации ведомства, Консульский отдел Посольства РК в Республике Корея переведен в круглосуточный режим работы. Создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете.

Экстренные контакты Оперативного штаба при Консульском отделе

Раб. тел: +82 2 379 9714, +82 2 394-9716;

Моб. тел.: +82 10 6682 2992, +82 10 6542 7771;

Эл. почта: seoul@mfa.kz;

Адрес: 53 Jangmun-ro, Yongsan-gu, Seoul, 140-809 서울시 용산구 장문로 53, 140-809.

Ранее сообщалось о том, что 151 человек погиб и еще 82 пострадали в результате давки в столице Южной Кореи в День всех святых, который впервые после пандемии COVID-19 отмечался без ограничений.

Давка произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе.

Большинство погибших - несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет, сообщил представитель пожарной службы. Он добавил, что среди погибших есть двое иностранных граждан, 15 иностранцев получили ранения. Большое число жертв пожарные объясняют тем, что «многих людей затоптали».

Фото: ВВС.