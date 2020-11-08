Информация о поставках Казахстаном оружия Азербайджану является фейком – Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане опровергли информацию о поставках оружия в Азербайджан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

На информационном ресурсе приводится заявление Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в котором отмечено, что на некоторых интернет-сайтах и в социальных сетях появилось сообщение о том, что Казахстан начал поставлять оружие Азербайджану. Это утверждение – фейк.

«Казахстан придерживается соблюдения всех обязательств страны перед мировым сообществом и не имеет намерений по поставке вооружения в другие страны. Указанные в статье сведения не соответствуют действительности и не имеют под собой никаких оснований», — сказано в заявлении ведомства.

В министерстве напомнили, что не следует доверять недостоверным сведениям. Необходимо руководствоваться только официальными источниками информации.

Также, по информации Комитета гражданской авиации МИИР РК, в период со 2 по 3 ноября 2020 года авиакомпанией Silk Way West Airlines рейсы между городами Нур-Султан и Баку не выполнялись.