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    Информация о кредитной амнистии недостоверная - Агентство РК по регулированию и развитию финрынка

    24 Ноября 2022, 19:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях и мессенджерах периодически распространяется информация касательно якобы проводимой «кредитной амнистии» и списания по всем видам займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (далее - Агентство) заявляет о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

    Для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности.

    В случае возникновения просрочки по кредитам, заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности.

    Условия реструктуризации займа могут быть в виде:

    - снижения ставки вознаграждения;

    - отсрочки платежа;

    - изменения метода погашения;

    - увеличения срока займа; прощения просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа и т.д.

    Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в Агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения.

    Решение об урегулировании задолженности принимается в индивидуальном порядке на основе глубокого анализа финансового состояния заемщика и его возможностей по исполнению обязательств перед финансовой организацией.

    «Дополнительно информируем о том, что в Казахстане продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов (Программа) для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы. В рамках Программы проводится рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более 3 % годовых.

    Просим граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников», - говорится в публикации пресс-службы.
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