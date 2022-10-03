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Информация о конфискации машин у нелегальных таксистов в Казахстане - фейк

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Октября 2022, 21:20
Информация о конфискации машин у нелегальных таксистов в Казахстане - фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Информацию о конфискации автомашин при выявлении фактов осуществления деятельности такси без регистрации ИП опровергли в Комитете госдоходов Минфина РК, передает МИА «Казинформ».

«В настоящее время периодически появляется информация о конфискации автомашин при выявлении фактов осуществления деятельности такси без регистрации ИП. Данные сведения не соответствуют действительности. Отдельными статьями Кодекса об административных правонарушениях предусматривается возможность изъятия имущества при наличии соответствующего решения суда. Согласно Конституции Республики Казахстан никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда», - говорится в сообщении Комитета.

Также отмечается, что на сегодняшний день ни одного факта конфискации транспортных средств за незаконное осуществление деятельности такси не зарегистрировано.

Вместе с тем, Комитет государственных доходов предупреждает, что за осуществление деятельности такси без регистрации ИП предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП.

Зарегистрировать ИП можно через портал электронного правительства (е-лицензирование), мобильное приложение «Е-Salyq Business» и мобильные приложения банков Kaspi и Halyk.


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