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    Информационный тур «Тарихы терең Түркістан» начался в Туркестанской области

    2 Августа 2019, 18:00

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Туркестанской области начался информационный тур «Тарихы терең Түркістан» («Туркестан с глубокой историей»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    Цель – ознакомление с проектами, ознакомление собъектами, вошедшими в священные места региона, их пропаганда, повышениепопулярности, модернизация исторического сознания, развитие туризма.Шестидневный информационный тур организует ТОО «Open Kazakhstan» по заказуТуркестанского областного управления общественного развития.

    Открытие первого трехдневного этапа проекта торжественнопрошло в мечети-медресе Шаммет ишан в городе Кентау. Заместитель руководителяобластного управления общественного развития Дамир Жунисов отметил влияниетаких мероприятии, в рамках программы «Рухани жаңғыру», на подъем духовнойсферы и развитие туризма. Такие проекты будут продолжаться, журналисты иактивисты социальных сетей должны внести свой вклад в пропаганду краеведения.Председатель общественного объединения «Серпіліс» Бейсенкуль Нарымбетоварассказала о роли пропаганды священных мест и исторических памятников вформировании исторического сознания и сильного духом поколения. Участникиинформационного тура посетили и дерево тутовник в возрасте 13 веков, ознакомилисьс его историей.

    В первом этапе 2-4 августа представители СМИ и активистысоциальных сетей посетят 15 священных мест в области. После мечети Шаммет ишани древнего дерева тутовника путь участников тура продолжился в Укаша ата,Жылаган ата, городище Сауран, мавзолей Есим хана, комплекс Азирет Султан, Яссы(Култобе, Туркестан), мавзолеи – Алкожа, Гауһар ана, Арыстанбаб, городищеОтырар, мавзолей Кажымукана Мунайтпасова, мемориальный комплекс «Бірлік –Ордабасы». По ходу тура участники переночуют под открытым небом в палатках.

    Во время информационного тура участники проделаютпутешествие в 40 священных мест и станут пропагандировать их населению.

    В список сакральных и священных мест республиканскогозначения включено более 20 объектов Туркестанской области, более 60историко-культурных памятников включено в список священных и сакральныхобъектов областного значения. Создаются условия для посетителей этих мест, натерритории мавзолея Х. А. Ясави и городища Култобе начались восстановительныеработы. Ведется работа по строительству автодороги в мавзолей Укаша ата иавтостоянки, по ремонту крыши мечети Аппак Ишан.

    Автор:

    Туркестанская область Рухани жаңғыру
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