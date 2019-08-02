Информационный тур «Тарихы терең Түркістан» начался в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жаңғыру» в Туркестанской области начался информационный тур «Тарихы терең Түркістан» («Туркестан с глубокой историей»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Цель – ознакомление с проектами, ознакомление собъектами, вошедшими в священные места региона, их пропаганда, повышениепопулярности, модернизация исторического сознания, развитие туризма.Шестидневный информационный тур организует ТОО «Open Kazakhstan» по заказуТуркестанского областного управления общественного развития.

Открытие первого трехдневного этапа проекта торжественнопрошло в мечети-медресе Шаммет ишан в городе Кентау. Заместитель руководителяобластного управления общественного развития Дамир Жунисов отметил влияниетаких мероприятии, в рамках программы «Рухани жаңғыру», на подъем духовнойсферы и развитие туризма. Такие проекты будут продолжаться, журналисты иактивисты социальных сетей должны внести свой вклад в пропаганду краеведения.Председатель общественного объединения «Серпіліс» Бейсенкуль Нарымбетоварассказала о роли пропаганды священных мест и исторических памятников вформировании исторического сознания и сильного духом поколения. Участникиинформационного тура посетили и дерево тутовник в возрасте 13 веков, ознакомилисьс его историей.

В первом этапе 2-4 августа представители СМИ и активистысоциальных сетей посетят 15 священных мест в области. После мечети Шаммет ишани древнего дерева тутовника путь участников тура продолжился в Укаша ата,Жылаган ата, городище Сауран, мавзолей Есим хана, комплекс Азирет Султан, Яссы(Култобе, Туркестан), мавзолеи – Алкожа, Гауһар ана, Арыстанбаб, городищеОтырар, мавзолей Кажымукана Мунайтпасова, мемориальный комплекс «Бірлік –Ордабасы». По ходу тура участники переночуют под открытым небом в палатках.

Во время информационного тура участники проделаютпутешествие в 40 священных мест и станут пропагандировать их населению.

В список сакральных и священных мест республиканскогозначения включено более 20 объектов Туркестанской области, более 60историко-культурных памятников включено в список священных и сакральныхобъектов областного значения. Создаются условия для посетителей этих мест, натерритории мавзолея Х. А. Ясави и городища Култобе начались восстановительныеработы. Ведется работа по строительству автодороги в мавзолей Укаша ата иавтостоянки, по ремонту крыши мечети Аппак Ишан.