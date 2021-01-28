Информационный центр по кредитному жилью работает в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 300 жителей Туркестана обратились в информационный центр по кредитному жилью. Его открыли по поручению главы области Умирзака Шукеева 10 дней назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Чаще всего туркестанцы интересуются госпрограммами «7-20-25», «5-10-20» («Шаңырақ»), «2-10-20» («Бақытты отбасы») и «5-20-19» («Нұрлы жер»). Эксперты разъясняют условия участия в госпрограммах, финансируемых банками второго уровня, среди которых «Отбасы банк», «Сбербанк» и «Halyk Bank».

Те, у кого нет возможности прийти в центр по кредитному жилью, могут найти информацию на сайте 72025turkistan.kz и в приложении «Amazing Turkistan» в разделе «7-20-25».

Центр расположен во Дворце бракосочетания. Он работает с 9:00 до 19:00 часов (перерыв - с 13:00 до 15:00).



