Информационные системы госпланирования и Комитета госдоходов объединит Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова поделилась планами по совершенствованию и автоматизации системы управления рисками, цифровизации процесса сбора, обработки информации от субъектов аудита, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью повышения эффективности формирования перечня объектов государственного аудита на соответствующий год и создания методологической основы для разработки типовых систем управления рисками, органами государственного аудита применяются Единые принципы и подходы к системе управления рисками, применяемых органами государственного аудита и финансового контроля (совместное нормативное постановление СК от 28 ноября 2015 года № 10-НҚ и приказа МФ РК от 27 ноября 2015 года № 590)», - написала Наталья Годунова в своем ответе на депутатский запрос.

По ее словам, формирование системы управления рисками осуществляется путем консолидации информации по объектам государственного аудита в единой базе данных по государственному аудиту и финансовому контролю, с последующей интеграцией с системами государственных органов.

В настоящее время в опытной эксплуатации находится Интегрированная информационная система Счетного комитета (далее – ИИС Счетного комитета), которая интегрирована с 13 информационными системами других государственных органов.

«С целью увеличения объема информации по объектам аудита и дальнейшего повышения эффективности использования ее в системе управления рисками, до конца текущего года планируется интеграция ИС «Государственного планирования» Министерства финансов и в 2022 году c ИС «Интегрированная база данных» КГД Министерства финансов. Полная интеграция и переход в промышленную эксплуатацию ИИС Счетного комитета позволит осуществлять полностью автоматический сбор данных с последующим принятием решения об отнесении объекта государственного аудита к определенной группе риска, без ручного управления», - отметила глава Счетного комитета.

Также принимаются меры по внесению изменений и дополнений в Типовую систему управления рисками (Нормативное постановление Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 28 ноября 2015 года № 13-НҚ) в части осуществления оценки рисков на основе данных объектов аудита за предыдущий период, а также по всестороннему и полному охвату вопросов по актуальным, приоритетным направлениям расходования бюджетных средств и активов государства.

Ранее председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова рассказала о механизме формирования ревизионных комиссий.